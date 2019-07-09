الهاتف +HTC U11 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد السابق لشركة HTC، ونقصد هنا الهاتف +HTC U11 الذي تم إصداره في العام 2017، بدأ أخيرًا اليوم بتلقي تحديث Android 9 Pie. وعلى الأرجح، هذا الهاتف تأخر كثيرًا في اللحاق بالحفلة نظرًا إلى أن شركة جوجل على مشارف إطلاق النسخة الرسمية والنهائية من نظام Android Q، ولكن الوصول متأخرًا أفضل من عدم الوصول أبدًا.

ووفقا للتقارير، فقد بدأ الهاتف +HTC U11 بتلقي تحديث Android 9 Pie في تايوان مع العلم بأن المستخدمين الأوائل يقولون بأن حجم هذا التحديث يبلغ 1.45 جيجابايت. وللآسف، سجل التغييرات لا يعرض لنا بالتفصيل التغييرات التي يجلبها هذا التحديث للهاتف +HTC U11، ولكن كن متأكدًا من أنك ستحصل على جميع الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن واجهة HTC Sense الأحدث من شركة HTC، وعدد من التغييرات البصرية الأخرى.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد توصل الملاك الآخرين للهاتف +HTC U11 بهذا التحديث، ولكن نحن نتوقع أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى المزيد من المناطق في غضون أيام أو أسابيع.

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