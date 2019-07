الشاحن اللاسلكي للهاتف Galaxy Note 10 سيدعم الشحن بسرعة تصل إلى 20W

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق، حصلنا على بعض المعلومات حول أجهزة الشحن اللاسلكي الخاصة بكل من Galaxy Note 10 و Galaxy Watch 2 القادمين من شركة سامسونج. والآن، كشف لنا المسرب الشهير Roland Quandt أن الشاحن اللاسكلي للهاتف Galaxy Note 10 سيدعم الشحن السريع بقوة 20W.

ونظرًا إلى أن أجهزة الشحن اللاسلكي الحالية لشركة سامسونج تقبل إمكانية الشحن بقوة 10W أو 15W فقط، فلا شك أنه ستكون هناك زيادة ملحوظة في سرعة الشحن اللاسلكي مع الشاحن الجديد. ومن المفترض أن يحمل الشاحن اللاسلكي الجديد الإسم الرمزي EP-N5200 كما رأينا من قبل في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC، وسيحل محل الشاحن اللاسكلي الحالي EP-P5200 الذي تم إصداره مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.

ظهرت صورة من كشك سامسونج أيضًا توضح أن الشحن اللاسلكي العكسي من الهاتف إلى الأجهزة القابلة للإرتداء سيصل أيضًا إلى قوة 20W. وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هواتف Galaxy Note 10 ستقدم هذه الميزة، إلا أن شركة سامسونج تخطط لتنفيذها في وقت ما في المستقبل القريب.

خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC الذي أقيم مؤخرًا بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي، قامت شركة سامسونج بعرض الحل 45W PD والذي يتوافق مع الشائعات السابقة حول دعم سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series للشحن السلكي السريع.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4170mAh. وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف +Galaxy Note 10 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4170mAh كذلك. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف +Galaxy Note 10 تضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10، ولكنها ستمتاز بتصميم عمودي هذه المرة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد قيل كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلصان من منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل.

Samsung Galaxy Note 10(+) Wireless Chargng Stand EP-N5200 puts out 20W max. At least that's what I am seeing somewhere. PS: I know the FCC said 15W max.