- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Honor التجارية التابعة للعملاق الصيني هواوي عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف منخفضة التكلفة Honor Play 8، الذي ينطلق بسعر 120 دولار.
تقدم Honor هاتفها الجديد Honor Play 8 بشاشة LCD مميزة بحجم 5.71 إنش، كما يتميز الهاتف بنتوء القطرة أعلى الشاشة، مع إطارات كبيرة نسبياً، أيضاً يتميز الهاتف بجودة عرض HD بلس مع أبعاد 19:9.
ويعمل هاتف Honor Play 8 بدعم من رقاقة معالج Helio A22، كما يأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.
ويضم الهاتف كاميرة خلفية واحدة مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.
هاتف Honor Play 8 يدعم اثنان من فتحات SIM مع فتحة ثالثة لبطاقة الذاكرة الخارجية، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android Pie مع واجهة EMUI 9.0، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 3020 mAh، كما يأتي بمنفذ microUSB للشحن.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 8 منخفض التكلفة بسعر 120 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.