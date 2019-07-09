تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 8 منخفض التكلفة بسعر 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Honor التجارية التابعة للعملاق الصيني هواوي عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف منخفضة التكلفة Honor Play 8، الذي ينطلق بسعر 120 دولار.

تقدم Honor هاتفها الجديد Honor Play 8 بشاشة LCD مميزة بحجم 5.71 إنش، كما يتميز الهاتف بنتوء القطرة أعلى الشاشة، مع إطارات كبيرة نسبياً، أيضاً يتميز الهاتف بجودة عرض HD بلس مع أبعاد 19:9.

ويعمل هاتف Honor Play 8 بدعم من رقاقة معالج Helio A22، كما يأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

ويضم الهاتف كاميرة خلفية واحدة مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.

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هاتف Honor Play 8 يدعم اثنان من فتحات SIM مع فتحة ثالثة لبطاقة الذاكرة الخارجية، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android Pie مع واجهة EMUI 9.0، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 3020 mAh، كما يأتي بمنفذ microUSB للشحن.

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