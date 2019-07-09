شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور أداة لمحاربة الأخبار الكاذبة التى تستهدف المنصة نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن منصة فيس بوك قامت ببناء أداة تتعقب الإشاعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف المنصة نفسها، حيث تحمل الأداة الجديدة اسم Stormchaser وتتمكن أيضا من ملاحقة الشائعات على تطبيق واتس اب.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد بدأ فيس بوك فى استخدام وتطوير الأداة منذ 2016، بدور أساسى للتعقب والحد من المنشورات فيروسية الانتشار التى تهتم بالحديث وإطلاق الاخبار الكاذبة عن المنصة، بما فى ذلك المنشورات التى تتحدث عن مراقبة فيس بوك لمستخدميه والتصنت عليهم، أو المنشورات التى تتعلق ببعض المقالب التى تطلب من المستخدم القيام بأمور معينة لتجنب مراقبة فيس بوك لهم.

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كذلك فإن هذه الأداة تم تخصيصها أيضا لحماية "مارك زوكربيرج" من التهكم والسخرية عليه، إلا أن التقرير أشار أيضا إلى ان هذه الأداة تجاوزت المراقبة العامة المتمثلة فى المنشورات والنشاطات الظاهرة على فيس بوك، وتعمقت إلى داخل الرسائل وحذف المحتوى المظلل عن الشركة فى عدد قليل من المرات.

وقال المتحدث باسم المنصة بأن هذه الأداة لم يتم إنشاؤها لمحاربة المحتوى المضلل بشكل عام ولم يتم تطوريها فى الأصل للقيام بذلك، حيث تم بناءها على تقنية بسيطة من أجل اكتشاف المنشورات التى تخص فيسبوك بالاعتماد على كلمات مفتاحية معينة.