شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر نشر إعلانات داخل تطبيقاتها على منصة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مايكروسوفت إضافة مجموعة من الإعلانات لتطبيقاتها والتى ستظهر داخل قوائم المشاركة الموجودة فى تطبيقات مايكروسوفت المثبتة على هواتف أندرويد.

وأشار موقع Android Police الأمريكى، أن تطبيقات مايكروسوفت الموجودة بالهواتف الذكية ستضيف خيارات إضافية فى القوائم التى تظهر لك عند التفاعل مع أى ملف جديد، حيث سيظهر للمستخدمين أيقونات تطبيقات مايكروسوفت الأخرى الغير محملة على الهاتف من أجل دعوة المستخدمين لتنزيلها.

واختبر موقع The Verge الأمريكى العديد من تطبيقات مايكروسوفت المختلفة من أجل تجربة التحديث الجديد، حيث ظهر فى القائمة عند مشاركة أحد الصورإعلان لتنزيل مايكروسوفت "وان درايف"، وبعد الضغط على أيقونة التطبيق تم التوجه إلى متجر جوجل بلاى من أجل تثبيت التطبيق الذى تم الإعلان عنه.

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ومن المتوقع ألا تشكل مثل تلك الإعلانات إزعاج لدى المستخدمين لأن معظم من يستخدم تطبيقات مايكروسوفت من المحتمل أنه يملك بقية التطبيقات، لذا ستظهر له الأيقونات العادية أثناء فتح القوائم.

ويشير النقاد أن مايكروسوفت ستتسبب فى سابقة سيئة، وهذا لأنه إذا اتبعها كل التطبيقات الأخرى فستمتلأ قوائم التطبيقات المثبتة على أندرويد بالإعلانات مما سيسبب الإزعاج للكثير من المستخدمين.