شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعلن عن أداتين جديدتين لمحاربة التنمر عبر المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة انستجرام اليوم عن إطلاق أداتين جديدتين لمكافحة التنمر، حيث تستخدم الأداة الأولى الذكاء الإصطناعى لتحذير المستخدمين إذا كان التعليق الذي يوشكون على نشره يعتبر مسيئًا، فمن الناحية النظرية، ستمنح المستخدمين فرصة لإعادة النظر في تعليقاتهم، أما الأداة الثانية فستسمح للمستخدمين "تقييد" المتابعين الذين يسببون مشاكل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلن تظهر تعليقات المتابعين المقيدين علنًا (ما لم توافق عليها)، ولن يتمكن المستخدمين المدرجين في قائمتك المقيدة من رؤية وقت نشاطك أو قراءة الرسائل المباشرة الخاصة بهم، فيما تعد هذه الأدوات جزء من جهود انستجرام المستمرة لمحاربة التنمر، والتي حظيت بمزيد من الاهتمام منذ تولى آدم موسيري رئاسة المنصة في أواخر العام الماضي.

وكان "موسيري" قد سبق وصرقائلا:" نحن ملتزمين بقيادة هذه الصناعة في مكافحة التنمرعلى الإنترنت، ونعيد النظر في تجربة انستجرام بأكملها للوفاء بهذا الالتزام"، مضيفا:" يمكن أن يضر التنمر بسمعتنا وعلامتنا التجارية مع مرور الوقت"، ويقر Mosseri بأنه سيتعين عليه السير بخط رفيع وعدم تنفير المستخدمين أو "تجاوزه".