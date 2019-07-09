شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: نهر جليدى قد يتسبب فى زيادة مستوى مياه سطح البحر "نصف متر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء أن النهر الجليدى "ثوايتز" الموجود فى القطب الجنوبى معرض لخطر الذوبان، مما سيتسبب فى ارتفاع سطح البحر حول العالم بمقدار "نصف متر" بحيث لا يمكن إيقافه.

ووفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن الدراسة التى أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تشير إلى أن نهر "ثوايتز" أصابته حالة من عدم الاستقرار، فمن الممكن أن يذوب كلياً بعد 150 عام، مما سيزيد مستوى سطح المياه لنسبة ستكون أكبر مرتين ونصف من الطبيعى، وهذا بالطبع بسبب درجات الحرارة المرتفعة التى أصابت العالم فى نهاية القرن الـ19.

وقال أليكس روبيل قائد الدراسة والأستاذ المساعد فى كلية جورجيا لعلوم الأرض والغلاف الجوى، "إذا أثرنا حالة عدم الاستقرار تلك، فمن غير الضرورى رفع درجات الحرارة، فسيذوب هو بمفرده، وهذا هو سبب القلق"، وأضاف روبيل"ستبقى التغيرات المناخية مهمة بعد ذلك لأنها ستحدد مدى سرعة تحرك الجليد."

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وقالت الدكتورة هيلين سيروسى أحد المشاركين بالدراسة، "يمكن أن يفقد ثوايتز كل الجليد فى فترة 150 عامًا، وهذا من شأنه أن يجعل ارتفاع مستوى سطح البحر حوالى نصف متر".

وكان العلماء قد قاموا بتصنيف النهر الجليدى ثوايتز من بين 5 أنهار ازدادت فرص ذوبانهم فى السنوات الـ6 الماضية بسبب درجات الحرارة، ويبلغ حالياً مستوى المياه حوالى 8 بوصات أى 20 سم، وهذا بسبب زيادة الفيضانات فى جميع انحاء العالم.