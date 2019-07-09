تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Pixel 4 XL تكشف عن تصميم الهاتف في الجهة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات المصورة بتفاصيل جديدة حول تصميم هاتف جوجل المميز Pixel 4 XL من الجهة الأمامية، والذي يتميز بإطار واضح يضم إعدادات الكاميرة الأمامية كبديل للنتوء في الشاشة.

كانت شركة جوجل قد نشرت إعلانات تشويقية مصورة تستعرض فيها تصميم هواتف Pixel 4 من الجهة الخلفية مع الكاميرة المميزة بالتصميم المربع، إلا أن مواصفات وتصميم الهواتف من الجهة الأمامية لم تؤكد عليها جوجل في الإعلانات التشويقية.

وفي تسريبات مصورة نشرت مؤخراً عبر [email protected]، كشف عن تصميم هاتف Pixel 4 XL من الجهة الأمامية بتفاصيل أكثر تؤكد على أن هذا الإصدار لا يضم نتوء في الشاشة هذا العام.

لذا تتخطى جوجل التطور السريع في تصميم الكاميرة الأمامية من النتوء، والكاميرة المنبثقة أو الكاميرة في ثقب الشاشة لتعود للتصميم التقليدي للكاميرة الأمامية في إطار الهاتف، حيث يضم إطار الهاتف وفقاً للتسريبات المصورة اثنان من مستشعرات الكاميرة الأمامية إلى جانب سماعات الأذن، ومستشعرات أخرى.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Pixel 4 XL بشاشة مميزة بحجم 6.25 إنش مع أبعاد 19.5:9، أيضاً لا يحتوي تصميم الهاتف على مستشعر للبصمة مادي في الجهة الخلفية من الهاتف، لذا من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

كما يتميز الهاتف بقياسات 160.4 في 75.2 في 8.2مم، وتصل سماكة الهاتف مع التصميم البارز للكاميرة إلى 9.3مم، أيضاً من المتوقع أن تأتي هواتف Pixel 4 بمستشعر 14 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بين إعدادات الكاميرة الخلفية الثلاثية، كما يأتي مستشعر 3D ToF بديل للمستشعر المميز بزوايا عرض واسعة، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بمستشعر 3D لدعم تقنية التعرف على الوجه.

هاتف Pixel 4 XL يأتي أيضاً بمكبرات صوتية grille ستريو، مع منفذ USB C، كما يختفي مدخل سماعات 3.5مم، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما تشير التوقعات إلى خطط جوجل للإعلان الرسمي عن سلسلة Pixel 4 في أكتوبر.

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