جوجل وجدت خللاً في منصة iMessage يتسبب في تعطل هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن خدمة iMessage كانت متاحة للمستخدمين منذ فترة طويلة جدًا، فقد تعتقد بأن شركة آبل قامت بالتخلص من جميع الثغرات الأمنية والأخطاء التي كانت موجودة في هذه الخدمة، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال. ووفقا لتقرير نشرته الباحثة الأمنية Natalie Silvanovich، والتي تعمل كجزء من فريق Project Zero التابع لشركة جوجل، فيبدو أنها إكتشفت خللاً في iMessage من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل هواتف iPhone.

ووفقا للباحثة Natalie Silvanovich، فقد صرحت بالقول : ” على جهاز Mac، يؤدي هذا إلى تعطل ومتابعة ظهور هذا الرمز، ولكن على iPhone، يكون هذا الرمز في Springboard. سيؤدي إستلام هذه الرسالة إلى تعطل Springboard بشكل متكرر، مما يؤدي إلى عدم عرض واجهة المستخدم وتوقف الهاتف عن الاستجابة للإدخالات. تستمر هذه الحالة في إعادة التعيين، وتتسبب في أن يكون الهاتف غير قابل للاستخدام بمجرد فتح القفل. الطريقة الوحيدة التي أمكنني العثور عليها لإصلاح الهاتف هي إعادة التشغيل في وضع الإسترداد ( Recovery Mode ) والقيام بالإستعادة، ولكن هذا يتسبب في فقدان البيانات الموجودة على الجهاز “.

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ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هذه المشكلة تم تصحيحها في نظام iOS 12.3، مما يعني أنه طالما أنك قمت بتحديث iPhone الخاص بك إلى نظام iOS 12.3 أو إصدار أعلى، فيجب أن تكون آمنًا. وبالنسبة لأولئك الذين لم يقوموا بتحديث أجهزة iOS الخاصة بهم حتى الآن، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

كما قلنا، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إكتشاف خلل في iMessage. على سبيل المثال، في العام 2015، كان هناك خلل من شأنه أن يتسبب في تعطل الهاتف بشكل مستمر، وكان هناك خلل آخر في العام 2018 كان يتسبب في تعطل تطبيق iMessage عندما يتم إستلام رسائل معينة.