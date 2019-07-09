Toyota تختبر سيارة كهربائية تضم ألواحًا للطاقة الشمسية في السقف

فاطمة أيت طالب - دبي - المشكلة الرئيسية في السيارات الكهربائية هي أنها عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً لكي تُشحن بالكامل. حتى الشحن السريع لا يزال بطيئًا بالمقارنة مع ملء خزان السيارات التقليدية بالوقود. نعتقد أنه في مرحلة من المراحل سيكون بمقدور ملاك السيارات الكهربائية شحن سياراتهم بسرعة، ولكن حتى ذلك الحين، يبدو أن شركة Toyota تستكشف مفهومًا جديدًا للسيارات الكهربائية.

كما ترون في الصور أعلاه وأدناه، تختبر شركة Toyota سيارة كهربائية نموذجية جديدة والتي تتضمن ألواح الطاقة الشمسية في السقف، وفي غطاء المحرك، وفي مؤخرة السيارة. ما يعنيه هذا هو أنه أثناء قيادة السيارة، ستكون ألواح الطاقة الشمسية قادرة على سحب الطاقة من الشمس، والتي بدورها ستبقي بطارية السيارة مشحونة.

Advertisements

وهذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكن أن تقود هذه السيارات إلى الأبد دون الحاجة إلى التوقف لإعادة شحنها. هذا مفيد للغاية بعدة طرق، أحدها أنه سوف يلغي الحاجة لشحن السيارات الكهربائية بالكامل. ثانيًا، هذا الحل يُعتبر أكثر مراعاة للبيئة لأنه على الرغم من أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى سحب الطاقة من شبكة الطاقة، لذلك باستخدام الطاقة الشمسية، فإنها تحل هذه المشكلة.

أما وقد قلنا ذلك، فيجب أيضًا الأخذ بعين الإعتبار كفاءة ألواح الطاقة الشمسية. بناءً على النموذج الأولي الحالي، فهي قادرة على تحويل الطاقة الشمسية بنسبة 34%، وهو ما يُعتبر أفضل من الحلول التجارية الحالية بنسبة 22.5%. لسنا متأكدين مما إذا كانت شركة Toyota ستعمل على إنتاج هذه السيارة، ولكننا نعترف بأنها تملك الكثير من الإمكانات.