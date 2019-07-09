تكنولوجيا: ابل تدفع بالإصدار التجريبي الثاني من iOS 13 وiPadOS للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل بالإصدار التجريبي الثاني من نظامي iOS 13 وiPadOS للتجربة من قبل المستخدمين المسجلين في برنامج ابل للإصدارات التجريبية.

تنتقل شركة ابل إلى مستوى جديد بالإصدارات التجريبية من أنظمة تشغيل iOS 13 وiPadOS قبل أن تقدم الإصدار الثابت لكافة المستخدمين، حيث يتوفر اليوم للمستخدمين المسجلين في برنامج ابل لتجربة الإصدارات التجريبية الإصدار الثاني من iOS 13 وiPadOS للمعاينة.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث مباشرة لمستخدمي الإصدار التجريبي الأول على هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد، حيث سيكون الإصدار الثاني متاح في تحديث البرمجيات، أو يمكن للمستخدم التوجه للإعدادات ومنها إلى تبويب About ومن ثم إلى تحديث البرمجيات.

كما يمكن للمستخدمين الغير مسجلين في برنامج ابل التجريبي التوجه إلى موقع ابل الخاص بالإصدارات التجريبية وتسجيل الجهاز الخاص من الآيباد أو من هواتف الأيفون في البرنامج التجريبي.

Advertisements

يذكر أن النسخة التجريبية العامة في إصدارها الثاني تأتي بميزة FaceTime Attention Correction التي تعمل على تصحيح نظر المستخدم عند تصوير السيلفي، حيث انطلقت الميزة مؤخراً لنسخة المعاينة الخاصة بالمطورين واليوم تتوفر في الإصدار العام أيضاً.

من جانب أخر يأتي الإصدار التجريبي الثاني العام للمستخدمين من نظام iPadOS برسوم متحركة مميزة بتصميم جديد لدعم المستخدم في متابعة الشاشة المقسمة إلى نافذتين وأيضاً عند تصوير لقطة كاملة للشاشة.

المصدر

اعلان

