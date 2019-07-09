جميع شركات الإتصالات الكبرى في المملكة المتحدة تعتمد على Huawei من أجل معدات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير صادر عن The Observer أن شركات الإتصالات الكبرى في المملكة المتحدة قامت ببناء شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها بمساعدة من شركة Huawei. تشارك الشركة الصينية في بناء محطات الجيل الخامس في ستة من المدن السبع في المملكة المتحدة حيث أطلقت شركة Vodafone الجيل الجديد من الشبكات اللاسلكية. تقوم أيضًا بجلب تكنولوجيا 5G للعديد من المواقع من أجل شركة EE، وقد فازت بالفعل بعقود مع Three و O2.

الحكومة البريطانية لم تقرر بعد ما إذا كانت Huawei تشكل تهديدًا لأمنها القومي. قررت شركات الإتصالات المحلية العمل مع الشركة الصينية التي تتخذ من شنتشن مقراً لها لبناء الأجزاء ” غير الأساسية ” من أنظمتها على الرغم من أن الوضع برمته كان مقامرة. إذا قررت الحكومة منع شركة Huawei من بناء أنظمة الإتصالات اللاسلكية في المملكة المتحدة، فقد تفقد خزينة البلاد ما بين 4.5 مليار و 6.8 مليار جنيه إسترليني.

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في شهر مايو الماضي، وضعت الولايات المتحدة شركة Huawei في قائمتها السوداء، حيث منعت أساسًا على الشركات الأمريكية التعامل مع الشركة الصينية، وقد تم تبادل هذه المخاوف مع كبار أعضاء حكومة المملكة المتحدة. ما زالوا يتجادلون حول مدى تقييد الشركة الصينية.

في السابق، أكدت شركة Huawei أنها حصلت على عقود لإنشاء 50 شبكة 5G، ونجحت في شحن نحو 150 آلف محطة 5G. ووفقا لـ Matthew Howett، تستخدم شركات الإتصالات البريطانية معدات Huawei بسعادة. تكمن المشكلة في الحكومات التي لديها طموحات هائلة لتكنولوجيا 5G وما يمكن أن تجلبه للإقتصاد، وهذه هي العقبة الرئيسية أمام تبني هذا الجيل الجديد من الشبكات اللاسلكية في جميع أنحاء العالم.