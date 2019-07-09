آبل دفعت 683 مليون دولار أمريكي لشركة سامسونج بسبب شاشات OLED

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق iPhone X، إنتقلت شركة آبل من إستخدام شاشات LCD إلى شاشات OLED، على الأقل في هواتفها الذكية الراقية. تعتبر سامسونج هي المزود الرئيسي لشركة آبل بشاشات OLED، حيث أبرمت الشركتان إتفاقًا مع بعضهما البعض حيث يفرض على شركة آبل شراء عددًا محددًا من شاشات OLED من شركة سامسونج لإستخدامها في هواتف iPhone الخاصة بها.

ومع ذلك، نظرًا إلى أن مبيعات iPhone XS و iPhone XS Max لم تكن كبيرة بقدر ما كانت تأمله شركة آبل، فمن الواضح أن شركة آبل لم تكن بحاجة إلى شراء الكثير من شاشات OLED من شركة سامسونج كما كان متوقعًا في البداية. لهذا السبب، يبدو أن شركة آبل دفعت مبلغًا قدره 683 مليون دولار أمريكي لشركة سامسونج بسبب عدم تمكنها من شراء شاشات OLED التي وعدت بشرائها من شركة سامسونج، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز.

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وكان هناك تقرير سابق ذكر أن شركة آبل حاولت إيجاد طرق لتجنب دفع هذا المبلغ لشركة سامسونج، وإحدى هذه الطرق التي تم إقتراحها تشمل إستخدام شاشات OLED التابعة لشركة سامسونج في حواسيب MacBook المستقبلية. كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل قد تنتقل للإعتماد على شاشات OLED في حواسيب MacBook الخاصة بها، وأن شركة سامسونج قد توفر أيضًا الشاشات اللازمة لذلك.

ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الموعد المتوقع لصدور حواسيب MacBook Pro المزودة بشاشات OLED. يقول البعض بأن هذا لن يحدث في أي وقت قريب، وهو ما قد يفسر عدم رغبة شركة سامسونج في الإنتظار، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.