Sony تعمل على هاتف ذكي يضم شاشة قابلة للف، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعت كل شيء عن الهواتف الذكية القابلة للطي، لذلك حان الوقت لإعطاء بعض الإهتمام للهواتف الذكية القابلة للف. تزعم إشاعة جديدة أن شركة Sony تعمل على هاتف ذكي يضم شاشة قابلة للف. ما يعنيه هذا، على الأقل من الناحية النظرية، هو أنه سيكون بإمكان المستخدمين لف الشاشة لتقليص الحجم الكلي للجهاز. يقال بأن هذا الجهاز لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، وبالتالي فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيصل إلى السوق أم لا.

يقوم مصنعو الهواتف الذكية بتجربة أشياء مختلفة حيث يتطلعون إلى ضبط مستقبل الأجهزة المحمولة. لقد أظهرت شركات مثل Samsung و Huawei بالفعل هواتفها الذكية القابلة للطي. وقد سبق للتقارير أن ذكرت بأن شركة Sony تعمل هي الأخرى على هاتفها الذكي القابل للطي.

يُعتقد أن هذا النموذج الأولي يضم شاشة قابلة للف من صنع شركة LG، وبطارية بسعة 3220mAh، وكاميرا ذات تقريب هجين يصل إلى 10 أضعاف، ومعالج من طراز Snapdragon 7250. وبمعايير اليوم، فمن المتوقع أن تضم النسخة التجارية من هذا الجهاز المعالج Snapdragon 855 بالإضافة إلى المودم Qualcomm X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. وقد تم التنبؤ حتى بإمكانية إطلاق هذا الجهاز في شهر ديسمبر من هذا العام أو في أوائل العام المقبل.

من السابق لأوانه التأكد من قدوم جهاز مثل هذا، ومع تركيز Sony لجهودها على جلب هواتفها الذكية لعدد أقل من الأسواق حاليًا، فإن هذه الرهانات تتطلب نظرة ثاقبة كبيرة من الشركة. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع هذه الإشاعة بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، فليس هناك ما يؤكد ما قلناه حتى الآن.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.



The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera



The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem



(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd