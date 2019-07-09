صور حاسوبية تستعرض لنا تصميم الهاتف Google Pixel 4 XL من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل في الشهر الماضي بنشر صورة رسمية تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 4 القادم من الشركة، وهي الصورة التي أكدت لنا بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل تتواجد في الزاوية العلوية اليسرى. وللآسف، تلك الصورة لم تستعرض لنا تصميم الواجهة الأمامية، ولكن يبدو أننا لسنا بحاجة إلى ذلك الآن.

في الواقع، لقد قام المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks اليوم بالتعاون مع موقع Pricebaba بنشر مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4 XL القادم من شركة جوجل من كافة الزوايا، بما في ذلك تصميم الواجهة الأمامية. وكما تلاحظون في الصور أدناه، فهذه الصور تكشف لنا بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل لن يضم قطعًا أو ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وإنما سيضم إطار بارزًا بما فيه الكفاية ليضم الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى.

وبالإضافة إلى كل ما قلناه حتى الآن، فهذه الصور الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4 XL لن يضم مكبرات الصوت المزدوجة في الواجهة الأمامية على غرار الأجيال السابقة، وإنما سيضم مكبرات الصوت هذه في الجزء السفلي من الهاتف بجانبي منفذ USB Type-C. ونظرًا إلى أن الصورة التي نشرتها جوجل سابقًا والصور التي تم نشرها الآن من قبل Onleaks لا تستعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فلا شك أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم هذا المستشعر في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم شاشة بحجم 6.25 إنش، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 4 العادي شاشة بحجم يتراوح بين 5.6 إنش و 5.8 إنش. وبغض النظر عن حجم الشاشة، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيمتاز بأبعاد تبلغ 160.4 × 75.2 × 8.2 ملمتر، في حين سيمتاز الهاتف Google Pixel 4 بأبعاد تبلغ 147.0 × 68.9 × 8.2 ملمتر.

Advertisements

ينبغي أن يضم الهاتف Google Pixel 4 كاميرا مقربة بدقة 16 ميغابكسل كجزء من الكاميرا الخلفية الثلاثية. وبالإضافة إلى هذه الكاميرا المقربة والكاميرا الرئيسية، فسوف تكون هناك كاميرا ثالثة من نوع Time Of Flight. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فسوف تكون هناك كاميرتين ومستشعر ثلاثي الأبعاد لجعل خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه أكثر أمانًا.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فنحن نتوقع أن يأتي الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية. وفي حالة إذا حافظت شركة جوجل على عاداتها، فمن المفترض أن تقوم بإزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين في شهر أكتوبر المقبل.