قريبا... صلع الرأس لن يعد مشكلة يمكنك شحن هاتفك بواسطته!

كثيرة هي الدراسات التي نقرأها عن الرجال الذين يعانون من الصلع، فبعضها يقول إن الرجل الأصلع أكثر جاذبية بالنسبة للمرأة، وبعضها يقول إن الصلع هم أكثر ذكاءً، وغيرها الكثير من الدراسات.
فقالت الشركة إن الرجال الذين لا يمتلكون شعراً سيتمكنون من توليد الطاقة باستخدام أشعة الشمس، مستخدمين منطقة الصلع كلوح شمسي يعمل على التقاط الأشعة.
وأضافت الشركة أن هذه الفكرة لا زالت قيد الدراسة، وأنها تعمل مع جامعة بوليتكنيك فانسيا Polytechnic University على تطويرها. وجرت تجربة هذا المشروع على 42 شخصًا، فكانت النتائج مذهلة. وذكرت أن هذا النظام سيكون متاحاً في الأسواق بنهاية صيف 2019. ويمكن للرجال في وقت قريب المشاركة في هذا المشروع وتوليد الطاقة على نطاق شخصي.
طريقة العمل
يعمل هذا الاختراع على تحويل أشعة الشمس الى طاقة من خلال استخدام منطقة الصلع، ويتم بعدها تخزين هذه الطاقة في بطاريات بسعة 4000 ميلي أمبير، ما يتيح لحاملها الاستفادة منها في عدة أمور كتشغيل السيارة، وشحن الهواتف وغيرها الكثير من الاستخدامات المنزلية.
ولتحقيق النتيجة المرجوة من هذا الاختراع يجب أن يخضع الرجل الأصلع الى عملية زرع بسيطة لشريحة صغيرة يمكن من خلالها تحويل أشعة الشمس إلى طاقة تسهل الاستفادة منها.
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