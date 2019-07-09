قريبا... صلع الرأس لن يعد مشكلة يمكنك شحن هاتفك بواسطته!

لكن ما أعلنت عنه إحدى الشركات الإسبانية منذ أيام قليلة، يُعدّ أغرب ما قد تقرأه عن الرجل الأصلع وكيفية استفادته من هذه المسألة التي تعد مشكلة بالنسبة للبعض.

فقالت الشركة إن الرجال الذين لا يمتلكون شعراً سيتمكنون من توليد الطاقة باستخدام أشعة الشمس، مستخدمين منطقة الصلع كلوح شمسي يعمل على التقاط الأشعة.



وأضافت الشركة أن هذه الفكرة لا زالت قيد الدراسة، وأنها تعمل مع جامعة بوليتكنيك فانسيا Polytechnic University على تطويرها. وجرت تجربة هذا المشروع على 42 شخصًا، فكانت النتائج مذهلة. وذكرت أن هذا النظام سيكون متاحاً في الأسواق بنهاية صيف 2019. ويمكن للرجال في وقت قريب المشاركة في هذا المشروع وتوليد الطاقة على نطاق شخصي.

طريقة العمل



يعمل هذا الاختراع على تحويل أشعة الشمس الى طاقة من خلال استخدام منطقة الصلع، ويتم بعدها تخزين هذه الطاقة في بطاريات بسعة 4000 ميلي أمبير، ما يتيح لحاملها الاستفادة منها في عدة أمور كتشغيل السيارة، وشحن الهواتف وغيرها الكثير من الاستخدامات المنزلية.