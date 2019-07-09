تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2019 حدوث ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وتنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 26 37
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 36
دمنهور 24 35
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 31
مطروح 23 31
بورسعيد 26 33
دمياط 25 32
الزقازيق 25 36
الاسماعيلية 23 37
السويس 24 37
العريش 24 33
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 23 37
أسيوط 25 38
سوهاج 25 39
قنا 26 39
الأقصر 27 42
أسوان 28 42
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