تكنولوجيا: اعرف تعمل إيه لو سعة تخزين الهاتف خلصت ومحتاج مساحة فى 4 طرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد أزمة يعانى منها الكثيرون، والتى تتمثل فى امتلاء سعة تخزين الهاتف، حيث تحتاج أحيانا إلى مساحة إضافية بطريقة بسيطة وسريعة، وهنا نقدم لك العديد من الحلول للتعامل مع المشكلة، وفقا لما ذكره موقع "usatoday".
هاتف أيفون
تقدم أبل حلا مدفوعا فى هذه الحالة لإصدارات الأيفون، والتى تتمثل فى ترقية سعة حساب iCloud الخاص بك من أجل التقاط المزيد من الصور، لأن iCloud لا يوفر سوى 5 جيجابايت من المساحة التخزينية مجانًا.
ولكن هناك حلول أخرى لكل أنواع الهواتف ودون اللجوء إلى حل مدفوع:
يوفر كلا التطبيقين تحميلات مجانية وغير محدودة ونسخ احتياطية تلقائية لجميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، ولكن هناك بعض النقاط المهمة التى يجب أن تعرفها وهى أن تطبيق صور جوجل يخزن الصور بدقة أقل قليلا.
2- حذف التطبيقات الموجودة لديك على الهاتفتطبيقات الهواتف الذكية تكبر فى سعتها كلما زاد استخدامها، لذلك انتقل إلى قسم الإعدادات في هاتفك، وتحقق من حجم التطبيقات، إذا لم تكن قد استخدمت تطبيقا منها وما زال بحجمه وقت التنزيل فعليك بحذفه بدلا من استهلاك المساحة على هاتفك.
3- حذف مقاطع الفيديوبصرف النظر عن التطبيقات تشغل مقاطع الفيديو مساحة أكبر من أى شكل آخر من البيانات، لذلك بمجرد تنزيل تطبيقات التخزين انقل هذه الفيديوهات أولا وامسحها على هاتفك. 4- شراء التخزينتوفر شركات الهواتف هذه السعة التخزينية وتتنافس فى تحديدها، ولعل على رأسهم أبل ومايكروسوفت التى تقدم خيارات رخيصة.
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