شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف تعمل إيه لو سعة تخزين الهاتف خلصت ومحتاج مساحة فى 4 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد أزمة يعانى منها الكثيرون، والتى تتمثل فى امتلاء سعة تخزين الهاتف، حيث تحتاج أحيانا إلى مساحة إضافية بطريقة بسيطة وسريعة، وهنا نقدم لك العديد من الحلول للتعامل مع المشكلة، وفقا لما ذكره موقع "usatoday".

تقدم أبل حلا مدفوعا فى هذه الحالة لإصدارات الأيفون، والتى تتمثل فى ترقية سعة حساب iCloud الخاص بك من أجل التقاط المزيد من الصور، لأن iCloud لا يوفر سوى 5 جيجابايت من المساحة التخزينية مجانًا.

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ولكن هناك حلول أخرى لكل أنواع الهواتف ودون اللجوء إلى حل مدفوع: