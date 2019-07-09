شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بـخطوة.. إزاى تعطل مساعد جوجل لو بيزعجك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مساعد جوجل إحدى الأدوات المصممة لمساعدتك أثناء استخدام هاتفك الأندرويد، حيث يمكنك من البحث على اسم أغنية ما، أو إنشاء تذكيرات للمهام، لكن على الرغم من فوائده، إلا أنه يسبب إزعاج للبعض، مما يجعلهم يرغبون فى تعطيله بشكل كامل، أو الحد منه، وإليك الخطوات لفعل ذلك.

كيفية إيقاف تشغيل مساعد جوجل:

1. افتح تطبيق متصفح جوجل، ثم اضغط فوق النقاط الثلاث في شريط الأدوات المسمى "المزيد".

2. اختر "الإعدادات" لفتح قائمة جديدة.

3. اضغط فوق "مساعد جوجل" وانتقل إلى قسم المساعد.

4. ضمن قائمة "الأجهزة المساعدة"، حدد "الهاتف".

5. اضغط على زر التبديل لإيقاف التشغيل.

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كيفية الحد من مساعد جوجل مع استمرار استخدامه:

قد لا يرغب البعض فى تعطيل مساعد جوجل بشكل كامل، فهنا يمكنهم إلغاء تنشيط زر مساعد جوجل، حتى لا يعمل تلقائيًا عن طريق الخطأ فى الشاشة الرئيسية لهاتفك.

إليك كيفية إلغاء تنشيطه:

1. اذهب إلى الإعدادات

2. اختر قسم "التطبيقات، ثم حدد "التطبيقات الافتراضية".

3. اضغط فوق "تطبيق المساعدة على الجهاز" أو "إدخال مساعد الصوتى".

4. اضغط فوق "Device App" واختر خيارًا غير مساعد جوجل لإيقاف تنشيطه.