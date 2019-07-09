شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن موعد تحديث سيارات تسلا ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون موسك"، إن الشركة "ستبدأ على الأرجح" تحديث السيارات الكهربائية القديمة بشريحة مخصصة جديدة في وقت لاحق من هذا العام - وهي مهمة رفيعة المستوى ستشمل تحديث مئات الآلاف من طرازات S وX و 3 s.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، جاء ذلك في تغريدة من إيلون موسك والتى أشار فيها إلى أن الترقيات ستبدأ على الأرجح في نهاية الربع الرابع، إلا أن موسك لم يقدم أي تفاصيل أخرى، إلا أنه قال في السابق أن الترقية ستكون مجانية للمالكين الذين اشتروا ميزة القيادة الذاتية الكاملة، وهي حزمة برمجية تكلف 6000 دولار.

وتقدم Tesla مجموعتين مختلفتين من حزم المساعدة المتقدمة للسائق وهى "الطيار الآلي" و"القيادة الذاتية الكاملة" أو FSD، ويعد الطيار الآلي هو ADAS الذي يقدم مجموعة من الخيارات للتحكم خلال الرحلة وتوجيه القيادة وهو الآن ميزة قياسية في السيارات الجديدة، أما القيادة الذاتية المتكاملة فهي نظام توجيه نشط يمكنه القيام بالكثير من الأمور بما في ذلك التبادلات وإجراء تغييرات في المسار.

وقد تم تخصيص الشريحة المخصصة التي تم الكشف عنها في أبريل كترقية ضرورية للأجهزة للوصول إلى هذا الهدف، ومنذ شهر مارس، تم تزويد سيارات موديل X وS الجديدة بالشريحة.