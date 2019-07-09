شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد موت 6 من نوعه.. مخاوف حول مصير حوت شمال الأطلسى المهدد بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي 6 من حيتان شمال الأطلسي الصائبة فى الشهر الماضى، وهو الأمر الذى أثار اهتمام العلماء والمسئولين الحكوميين للاستجابة السريعة من أجل حماية الأنواع المهددة بالانقراض، فلا يوجد سوى حوالى 400 فقط من هذا النوع من الحيتان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم العثور على الحيتان الستة في خليج سان لورانس قبالة كندا، ويبدو أن ثلاثة منهم على الأقل لقوا حتفهم بعد أن صدمتهم السفن، وقد أدت الوفيات إلى دق ناقوس الخطر بشأن خسارة كارثية محتملة للحيتان.

وقال فيليب هاميلتون، عالم الأبحاث في مركز أندرسون كابوت لحياة المحيط في حوض نيو إنجلاند للأحياء المائية، إن حالات الوفاة تثير القلق خاصة أنها من الإناث، مضيفًا أن عدد السكان يصل إلى حوالي 100 أنثى فقط.

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وعانت الحيتان من ارتفاع معدل الوفيات وضعف التكاثر في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص في عام 2017، حيث قال نيك ريكورد، كبير الباحثين في مختبر بيجيلو لعلوم المحيطات في ولاية ماين: "يبدو أن الحيتان تسافر في مناطق مختلفة من المحيط أكثر من المعتاد بسبب توفر الغذاء"، مضيفا، أن هذا التحول، المرتبط بارتفاع حرارة المحيط، قد جلب الحيتان خارج المناطق المحمية وتركها عرضة للخطر.

وقد أدى الصيد من قبل إلى قلة أعدادها، فغالبًا ما يتم اصطيادها بالقرب من الساحل وتوفر مصدرًا موثوقًا لزيت الحوت، وهو سلعة ثمينة في ذلك الوقت.