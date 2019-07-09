شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سرعة التحميل 5G أسرع 3 مرات من 4G فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد أن مستخدمى شبكات اتصالات الجيل الخامس فى الولايات المتحدة يمتلكون أعلى سرعة تنزيل فى العالم، أى حوالى ثلاثة أضعاف سرعة الحد الأقصى لمستخدمى 4G.

وبحسب موقع GSM الهندى فأظهرت الدراسة التى أجرتها شركة Opensignal لتحليلات الهواتف المحمولة ومقرها لندن، أن أقصى سرعة تحميل لمستخدمى 5G فى الولايات المتحدة سجلت 1815 ميجابت /الثانية، تليها سويسرا بسرعة 1145 ميجابت /الثانية، وكوريا الجنوبية بمعدل 1071 ميجابت/الثانية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه هى الأيام الأولى من عصر 5G ومن المتوقع أن تستمر سرعات 5G القصوى فى الزيادة مع توسيع نطاق الخدمة، وقد تراوح الفرق بين أقصى سرعة لمستخدمى 5G ومستخدمى 4G ما بين 2.7 مرة فى الولايات المتحدة، 2.6 مرة فى سويسرا.

ولكن فى أستراليا كانت السرعة القصوى التى يواجهها مستخدمو 4G سريعة للغاية، بحيث كانت السرعة القصوى للـ5G أبطأ قليلاً من السرعة القصوى للـ 4G، وبالنسبة للدراسة بحث العلماء عن أقصى سرعات فى العالم الحقيقى، بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس فى 8 دول وهى سويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.