كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف يحافظ رواد الفضاء على لياقتهم؟

متابعة-سنيار: من الصعب قليلا رفع الأثقال في الفضاء، فكيف يحافظ رواد الفضاء التابعون لناسا على لياقتهم؟

الجواب هو “handy gym”، وهو جهاز تدريب مدمج، يستخدم تقنية الاحتكاك ويعمل عند انعدام الجاذبية.

تحتوي “handy gym” على قرصين بالقصور الذاتي قادران على تحويل دوره بقوة المقاومة، وتستخدم تقنية isoinertial التي طورتها ناسا لتقديم وظائف وكفاءة مماثلة لبكرات القصور الذاتي باهظة الثمن وغيرها من آلات الصالة الرياضية الكبيرة.

تم تطوير تقنية isoinertial لـ NASA في التسعينيات لحل مشكلة فقدان كتلة العضلات التي يعاني منها رواد الفضاء بعد فترات طويلة في الفضاء.

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الصالة الرياضية اليدوية هي جهاز تدريب مدمج يزن فقط 2 رطل وهو صغير بما يكفي لتناسب حقيبة السفر.

كما أنه يأتي مع مجموعة واسعة من العناصر التي تسمح لك بإجراء ما يصل إلى 200 تمرين مختلف، والعمل مع أي مجموعة عضلات تريدها.

توفر ثلاثة أقراص فولاذية ثلاثة مستويات من الشدة، تتراوح من طاقة منخفضة إلى متوسطة وعالية.

علاوة على ذلك، فهو يتميز بوحدة بلوتوث أيضا تتيح لك تتبع تقدمك أثناء ممارسة الرياضة، بينما يرشدك التطبيق أثناء استخدام الجهاز الصغير متعدد الأغراض للعمل على جميع أجزاء جسمك.