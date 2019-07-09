كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شركة “Sony” تطلق زوجا جديدا من سماعات إلغاء الضوضاء اللاسلكية متابعة-سنيار: أطلقت شركة Sony زوجًا جديدا من سماعات إلغاء الضوضاء اللاسلكية في شكل سماعات أذن Sony WF-1000XM3، التي تدعم إلغاء الضوضاء بفضل المعالج عالي الدقة لإزالة الضوضاء QN1e وتقنية استشعار الضوضاء المزدوجة. توفر سماعات الرأس WF-1000XM3 جودة صوت أكثر وضوحا ويمكنك إجراء مكالمات باستخدام إحدى السماعات، أو كلتيهما. تتميز سماعات الرأس بمظهرها النظيف والبسيط، وتأتي في حقيبة لامعة وراقية. Advertisements تجمع سماعات سوني اللاسلكية WF-1000XM3 بين تقنية إلغاء الضوضاء الرقمية الرائدة وجودة صوت عالية وميزات استماع ذكية واتصال Bluetooth و NFC وعمر البطارية طويل. تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية باللونين الأسود والفضي، وهي متاحة لدى بائعي Sony ومواقع Sony World Wide Web الرسمية، ويبلغ سعرها 229.99 دولارا.

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