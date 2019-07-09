شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نحلة نادرة فى بريطانيا معرضة لخطر الانقراض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أندر نحلة فى بريطانيا معرضة لخطر الانقراض بسبب فقدان الموائل في الموقع الوحيد الذي توجد فيه، والتى كانت منتشرة في جميع أنحاء جنوب إنجلترا ولكنها أصبحت موجودة الآن في مكان واحد فقط.

يُعرف هذا النحل باسم "الوقواق"، حيث بيضه في أعشاش النحل الأخرى التى تسمى بنحل القرون الطويلة، إلا أن الأزمة الحالية التى قد تتسبب فى انقراض هذا النحل هى أن المكان الوحيد الذي يمكنها وضع بيضها به قبالة ساحل ديفون معرض للخطر أيضًا.

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النحلة ذو القرون



ففي الملاذ الأخير لهذا النحل في جنوب ديفون، توفر المنحدرات مكانًا مثاليًا لتكاثر هذا النوع، ولكن قد تقلصت حقول المزارع بالقرب من المنحدرات، مما أدى إلى إزالة الأراضي العشبية الغنية بالبقوليات التي يعتمد عليها النحل ذات القرون الطويلة.

وإذا استمر هذا الأمر، فإن هذا النحل سيواجه خطر الانقراض في بريطانيا، لذا تتطلع مؤسسة Buglife الخيرية للحشرات إلى المساعدة من خلال تشجيع المزارعين على إنشاء هوامش زهرة برية بالقرب من المنحدرات لإطعام النحل ذي القرون الطويلة وبالتالي إنقاذ نحل الوقواق الذى يضع بيضه فى أعشاش نحل القرون الطويلة.