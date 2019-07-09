كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “iCloud” من أبل على دعم “Face ID” و “Touch ID” مع “iOS 13”

متابعة-سنيار: أعلنت شركة Apple في يونيو عن العديد من الميزات لنظام التشغيل iOS 13 و iPadOS وشقيقهم الأكبر MacOS Catalina المصمم لأجهزة الكمبيوتر.

تقوم Apple باختبار خيارات تسجيل الدخول الجديدة لـ iCloud من خلال أنظمة التشغيل الأحدث الخاصة بها، والتي تدعم هوية الوجه وهوية اللمس، ويعمل هذا فقط إذا كنت تستخدم أحد ملفات بيتا لنظام التشغيل والوصول إلى iCloud عبر عنوان URL beta.icloud.com في Safari.

وفقًا لتقارير 9to5Mac، فإن التنقل إلى هذا الرابط مع جميع المتطلبات يستدعي رسالة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول إلى Apple ID باستخدام أي من الميزات الخاصة بالأجهزة.

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يشير التقرير أيضا إلى أن زيارة موقع الويب icloud.com القياسي على جهاز مثبت عليه نظام التشغيل التجريبي يجب أن يعيد توجيهك تلقائيا إلى عنوان URL beta.icloud.

ويجب أن يوفر خيار تسجيل الدخول الإضافي للمستخدمين مزيدا من الأمان، نظرا لأنك تعتمد على قراءة بيومترية معتمدة بالفعل بدلا من كتابة معلوماتك فيما يمكن أن يكون مساحة عامة.