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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SONY” تحتفل بالذكرى الـ40 لميلاد “WALKMAN”
متابعة-سنيار: في الأول من تموز (يوليو) عام 1979، طرحت شركة سوني جهاز WALKMAN® لأول مرة، حيث قدمت للعالم طريقة جديدة للاستمتاع بالموسيقى عالية الجودة، في أي مكان وفي أي وقت.
بدأت سلسلة مشغلات الوسائط المحمولة بمشغل كاسيت تصوره مؤسس سوني masaru ibuka، الذي اعتقد أن المشغل المحمول الحالي مرهق ومكلف، ومن هناك، باعت الشركة اليابانية أكثر من 400 مليون وحدة حول العالم.
يركز المعرض، الذي يحمل عنوان # 009 WALKMAN IN THE PARK، 40 على 40 عاما من الموسيقى المحمولة، من خلال أشخاص كانت WALKMAN جزءا من حياتهم اليومية.
ويبدأ العرض، الذي ينقسم إلى جزأين، بـ “قصتي، جهاز إستماع” – وهو حلقات من الموسيقى في حياة 40 من المشاهير، ويستمر مع “جدار جهاز إستماع”، الذي يضم حوالي 230 إصدارا من برنامج WALKMAN طوال 40 عاما.
بدءا من الموديلات القديمة التي تبعث على الحنين، وصولًا إلى أحدث الموديلات، يسمح المعرض للزوار بإجراء التغييرات في التصميمات والمواصفات وتنسيقات الوسائط على مر السنين.
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