شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر الثقوب السوداء فى الكون تشكلت فى لحظة ثم توقفت.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء قصة أكبر الثقوب السوداء التى تكونت منذ قديم الأزل، فقبل حوالي 13 مليار عام، كان الكون فى طور النشأة وأحدث ثقوبًا سوداء هائلة في اليسار واليمين والوسط، ولا يزال بإمكان الفلكيين رؤية هذه الآثار من الكون المبكر لذلك يتساءلون حول طبيعتها.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يبدو أن العديد من الثقوب تم نشأتها من أول 800 مليون سنة من الكون، قبل وقت طويل من نمو أي نجم كبير أو قديم بما يكفي لينهار بكتلته الخاصة، وينفجر في سوبر نوفا ويشكل ثقبًا أسود.

وبالتالى كان السؤال: من أين تأتي هذه الثقوب القديمة في نسيج الزمكان؟ إذا لم تتكون من السوبرنوفا، لذلك اقترح البعض أنه ربما كل ما يتطلبه الأمر هو مجموعة كبيرة من الغاز.



صورة تلسكوب هابل لاختفاء النجم

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وأجرى الباحثون دراسة جديدة بإدارة نموذج للكمبيوتر لإظهار أن بعض الثقوب السوداء الفائقة الكتلة في الكون المبكر للغاية يمكن أن تتشكل من خلال تجميع كمية هائلة من الغاز ببساطة في سحابة واحدة مرتبطة بالجاذبية.

ووجد الباحثون أنه خلال بضع مئات من ملايين السنين، يمكن أن تنهار سحابة كبيرة بما فيه الكفاية في ظل كتلتها الخاصة، وتؤدي إلى ثقب أسود صغير ولا يلزم وجود سوبر نوفا.

وتعد إحدى السمات المميزة لهذه الثقوب أنها يجب أن تكون قد تشكلت بسرعة كبيرة جدًا خلال فترة زمنية قصيرة جدًا في الكون المبكر، ثم توقفت، وهذا يفسر سبب وجود انخفاض حاد في أعداد الثقوب السوداء فوق كتلة معينة وبلمعان معين في الكون".

على الرغم من أن DCBHs لا تزال نظرية في الوقت الحالي، يعتقد بعض علماء الفلك أن تلسكوب هابل الفضائي ربما يكون قد اكتشف مثل هذا الشيء لنجم عملاق تلاشى ببساطة أمام عين كاميرا هابل دون ومضة من السوبرنوفا، وبالتالى فقد انهار ببساطة في ثقب أسود دون أي رد فعل.