شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من النمور للغوريلا والفيل.. تعرف على أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى تدخل الإنسان فى الطبيعة إلى تهديد العديد من الحيوانات بالانقراض بسبب المساس بهم وبمساكنهم لإقامة المزارع أو استخدام فرائهم فى الصناعة، وفيما يلى نستعرض أبرز 5 حيوانات مهددة بالانقراض.

النمور:

صنف الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة فصيلة نمر آمور ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، بسبب تزايد معدل قتلها لأخذ فرائها، بالإضافة إلى تدمير أماكنها للممارسات الزراعية وإقامة مساكن البشر.

الغوريلا:

تعتبر غوريلا الأنهر والغوريلا الجبلية من الحيوانات المهددة بالانقراض، حسب تصنيف لاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة منذ عام 1996، ويعد هذان النوعان موجودين مع 3 أنواع أخرى، حيث يوجد مئلات قليلة من غوريلا الأنهر والغوريلا الجبلية فقط.

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السلحفاة المائية:

من المقرر انقراض سلحفاء صقرية المنقار و سلحفاة المحيط جلدية الظهر، حيث فقدت 80% من السلحفاء صقرية المنقار فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تصنيف السلحفاء المحيط الجدلية كأحد الأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة.

فيل سومطرى:

فقد الفيل السومطرى فى السنوات الماضية حوالى 70% من أماكن سكنه، بسبب إزالة الغابات وإقامة المزارع والمستوطنات البشرية، حيث تم تصنيفه فى عام 2011 بأنه فيل مهدد بالانقراض.

وحيد القرن:

ثلاثة أنواع من أصل 5 مهددين بالانقراض، وهم وحيد القرن الأسود ووحيد القرن الجاوي ووحيد القرن السومطري، ويعد وحيد القرن الجاوى هو أكثر الأنواع المهددة بالانقراض منهم، بحيث لا تتعدى أعداده العشرات.