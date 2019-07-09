تكنولوجيا: من النمور للغوريلا والفيل.. تعرف على أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى تدخل الإنسان فى الطبيعة إلى تهديد العديد من الحيوانات بالانقراض بسبب المساس بهم وبمساكنهم لإقامة المزارع أو استخدام فرائهم فى الصناعة، وفيما يلى نستعرض أبرز 5 حيوانات مهددة بالانقراض.النمور:
صنف الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة فصيلة نمر آمور ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، بسبب تزايد معدل قتلها لأخذ فرائها، بالإضافة إلى تدمير أماكنها للممارسات الزراعية وإقامة مساكن البشر.الغوريلا:
تعتبر غوريلا الأنهر والغوريلا الجبلية من الحيوانات المهددة بالانقراض، حسب تصنيف لاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة منذ عام 1996، ويعد هذان النوعان موجودين مع 3 أنواع أخرى، حيث يوجد مئلات قليلة من غوريلا الأنهر والغوريلا الجبلية فقط.
من المقرر انقراض سلحفاء صقرية المنقار و سلحفاة المحيط جلدية الظهر، حيث فقدت 80% من السلحفاء صقرية المنقار فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تصنيف السلحفاء المحيط الجدلية كأحد الأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة.فيل سومطرى:
فقد الفيل السومطرى فى السنوات الماضية حوالى 70% من أماكن سكنه، بسبب إزالة الغابات وإقامة المزارع والمستوطنات البشرية، حيث تم تصنيفه فى عام 2011 بأنه فيل مهدد بالانقراض.
وحيد القرن:
ثلاثة أنواع من أصل 5 مهددين بالانقراض، وهم وحيد القرن الأسود ووحيد القرن الجاوي ووحيد القرن السومطري، ويعد وحيد القرن الجاوى هو أكثر الأنواع المهددة بالانقراض منهم، بحيث لا تتعدى أعداده العشرات.
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