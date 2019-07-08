شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رؤية الكواكب من الأرض.. اعرف أسباب هذه الظاهرة ولماذا تحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظاهرة المقابلة هى مصطلح يستخدم فى علم الفلك المكانى، ويشير لوجود اثنين من الأجرام السماوية فى الجهة المقابلة لبعضهما عند رصدهم من الأرض.

وعندما يكون الجرم السماوى سواء كوكب أو مذنب أو كويكب فى موضع "المقابلة"، فإنه يكون على نفس الخط مع الشمس والأرض، ويكون موضع الأرض فى المنتصف بين الشمس والجرم السماوى، مما يجعل الشمس والجرم فى اتجاهات متعاكسة عند رؤيتهم من الأرض.

سبب حدوث الظاهرة:

تحدث هذه الظاهرة بسبب أن معظم المدارات لنظام المجموعة الشمسية تشترك بنفس المستوى بالنسبة لمدار ومسار الشمس، وتحدث ظاهرة التقابل فقط للكواكب العلوية، فعند حدوث ظاهرة التقابل الفلكية نتيجة الاختلاف بين خط مركز الأرض والجرم بمقدار 180 درجة عن خط الشمس، يمتاز الجرم فى هذه اللحظة بخصائص معينة.

خصائص الأجرام السماوية فى ظاهرة المقابلة:

- يكون الجرم أقرب للأرض أكثر من المعتاد، مما يتيح رؤيته بشكل أوضح.

- يكون بعيدًا عن وهج الشمس، مما يجعله أكبر وأكثر إشراقًا وتفاصيله واضحة.

- يمكن رؤيته طوال الليل تقريبًا ويظهر عند غروب الشمس، ويتلاشى مع ظهورها.

- يظهر الجرم بشكل كامل مشابه للبدر، وهو مضاء بالكامل أيضًا بنور الشمس.

- يزداد الضوء المنعكس من الأجرام فى هذه الظاهرة خاصة التى لها سطح خشن.