شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مزايا جديدة قادمة لسماعات البلوتوث.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار استخدام سماعة الرأس التى تعمل بالبلوتوث بديلًا عن السماعات التقليدية ذات مقاس 3.5 مم، أفادت التقارير أن بحلول عام 2023 ستصبح كافة السماعات لاسلكية بنسبة 90% مقارنة بنسبة 50% فى العام الحالى.

وحسب موقع "gadgetsnow" الهندى، إذا كان سوق السماعات بأكمله متجهًا إلى مستقبل لاسلكى، كما هو متوقع، فمن الضروري أن تكون هناك بعض التغييرات في البنية الأساسية، بالإضافة إلى تحديثات وميزات جديدة.

وقد أشار تقرير صادر عن منظمة " بلوتوث SIG" إلى بعض الميزات الجديدة التي ستدعمها سماعات البلوتوث من الجيل التالى، حيث ستزود بتقنية جديدة لتقليل زمن الاستجابة، ويدعي التقرير أن زمن الاستجابة على الأرجح لن يكون ملحوظًا في سماعات البلوتوث الأحدث.

من المتوقع أن تعلن المنظمة عن التغيير الجديد خلال شهرين، وإليك أبزر التغييرات الجديدة القادمة لسماعات البلوتوث:

1) ستقدم تقنية بلوتوث الأساسية برامج ترميز صوتية جديدة وأكثر كفاءة لتعزيز جودة الصوت.

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2) سوف تدعم ميزات أحدث لمجموعة من الأجهزة، بما في ذلك دعم الصوت متعدد القنوات في مكبرات الصوت.

3) ستعتمد التحديثات الجديدة على تقنية "Bluetooth Low Energy" مما يعني زيادة عمر بطارية الأجهزة الصوتية بشكل كبير.

4) ستضم قدرات بث متطورة، وفضل إمكانيات البث الصوتية ستتمكن من ضبط قنوات بلوتوث معينة، يمكن استخدام هذا للاستماع إلى الموسيقى في حدث معين أو تقديم إخراج الصوت من التلفزيون إلى العديد من أشرطة الصوت.

من المتوقع أن تأتي هذه الميزات وغيرها في أجهزة ومساعات البلوتوث الجديدة، المحتمل إطلاقها في عام 2020.