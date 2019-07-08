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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى ميلاد مكتشفه.. معلومات عن إشعاع شيرنيكوف يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر
- هو ضوء وتوهج أزرق نراه فى المفاعلات النووية التى يتم استخدم الماء فيها كمهدئ.للمفاعل
- يحدث الإشعاع عندما تتحرك الجسيمات المشحونة مثل "الإلكترونات" بسرعة أكبر من سرعة الضوء.
- يشبه ظاهرة sonic boom التى تحدث عندما تقلع الطائرة بسرعة أكبر من سرعة الصوت ولا يستطيع الهواء أن يتحرك بنفس السرعة فيسبب الضغط الجوى والذى نشعر به كضوضاء عالية فى السماء.
- تستخدم هذه الإشعاعات لتسهيل اكتشافات الكميات الضئيلة وتركزات الجزيئات الحيوية والتفاعلات النووية.
- يساعد أيضًا فى اكتشاف الجسيمات المشحونة التى لها طاقة عالية.
- تحصل هذه الظاهرة داخل المفاعلات النووية بشكل يومى ومستمر، ويكون اللون الأزرق نتيجة انتشار المياه فى المفاعل النووى.
-الإلكترونات في ظاهرة إشعاع شيرينكوف قد سبقت سرعة الضوء في الماء، لكنها لم تسبق الضوء في الفراغ، وهذا هو أحد الشروط النظرية المطلوبة للسفر عبر الزمن.
السبب في هذه الظاهرةيعود السبب إلى انخفاض سرعة الضوء داخل الماء ليصل إلى 224،844،343 متر فى الثانية الواحدة، وتعتبر هذه السرعة هى ثلاث أرباع سرعة الضوء فى الهواء دون حاجز، لذا فإن الإلكترونات الناتجة داخل المفاعل تتحرك بسرعة وسط المياه أسرع من تحرك الضوء، مما يسبب هذا الوهج الشديد، والذي يسمى بـ "كسر حاجز الضوء".معلومات عن مكتشفى إشعاع شيرنيكوفهناك ثلاثة علماء اكتشفوا هذا الإشعاع وحصلوا على جائزة نوبل بسببه، وسمى الإشعاع على اسم أحدهم، وإليك معلومات عن مكتشفيه:بافل شيرنكوف
هو عالم فيزياء من أصل روسى حصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1958 نتيجة اكتشاف لإشعاع شيرنكوف، الذى اكتشفه عام 1934 أثناء عمله بمعمل فافيلوف، حيث لاحظ ظهور ضوء أزرق من أحد الأوعية المملوءة بالماء أثناء تعرضها لنشاط إشعاعى، كما لاحظ أنها تتحرك بسرعة تساوى سرعة الضوء، وبعد ذلك اخترع أجهزة للبحث علمى تعتمد على هذا التأثير الإشعاعى الذى أطلق عليه اسمه. ويذكر أن قمر سبوتنيك الروسى قد اعتمد على أحدى هذه الأجهزة.
عالم فيزياء روسى أيضًا، أشترك مع بافل فى جائزة نوبل للفيزياء لاكتشاف الإشعاع، وقد درس الفيزياء والرياضة البحتة، وقدم تفسيرات علمية نظرية عن إصدار الإشعاع فى الماء.
إليا فرانك
العالم الثالث فى هذا الاكتشاف وهو كسابقيه عالم فيزياء روسى، وقد استطاع بالتعاون مع ايجور تام وضع تفسير علمى لهذه الظاهرة، وهو أن سرعة الجسيمات المشحونة عندما تكون أكبر من سرعة الضوء، فإن سرعة الجسيمات تنخفض، ونتيجة لهذا تم اكتشاف عدادات للجسيمات.
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