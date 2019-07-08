شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب استخدام الواى فاى المجانى فى الفنادق خطر على بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ممن يستخدمون الواى فاى المجانى فى الفنادق، فيجب عليك أن تغير هذه العادة فورا، لأنه ببساطة أنت تقدم فرصة ذهبية لاختراقك، فلن يتم اختراق هاتفك فقط، بل كل شىء يخصك مسجل به، بما فى ذلك كافة بياناتك.

وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان"، أبلغ العديد عن خرق بيانات الفنادق الكبرى بمختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأسماء الكبيرة المشهورة والتى تبدو بعيدة عن هذه الشبهات التكنولوجية، إذ تركز معظم هذه الهجمات على أنظمة إدارة الممتلكات (PMS) التي تستخدمها سلاسل الفنادق لإجراء الحجوزات وإصدار مفاتيح الغرف وتخزين بيانات بطاقة الائتمان.

وما يؤكد خطورة استخدام الواى فاى بالفنادق، التجربة التى قام بها فريق من المحققين لمدى قوة الأنظمة ضد الاختراق، الذين استخدموا طرقهم لاختبار أمن نظام معين بإحدى الفنادق، وبعد توصيل كابل الإنترنت من التلفزيون الذكي لغرفة النوم إلى جهاز كمبيوتر محمول، دخلوا إلى أنظمة إدارة الممتلكات الخاصة بالفندق بسهولة، وتمكنوا من الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان لعدة معاملات في عشرات الفنادق.

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وإذا كانوا هاكرز فعليين، فكان بوسع الفريق بيع المعلومات في السوق السوداء، حيث يمكن أن تصل قيمة بطاقة فيزا ذات الحد الائتماني المرتفع لـ20 دولارًا.

أما عن سؤال لماذا تعد هذه الفنادق بمثابة أهداف مغرية؟ فذلك لأن أنظمتها سهلة الاختراق تقنيًا، وذلك أيضا لأن الفنادق تريد تسهيل الأمور فلا تجعل العميل ينشأ كلمة مرور خاصة به، ولكن تجعله فقط يكتب رقم الغرفة ويضغط فوق "موافق"، لذلك، من وجهة نظر المتسللين، تبدو صناعة الضيافة بمثابة فرصة ذهبية لعمليات التقاط سهلة من سجلات الفنادق.