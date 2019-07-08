تكنولوجيا: رصد ملصق إعلاني يؤكد على خطط هواوي لإطلاق Mate X قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف للوصول للأسواق بالإصدار الأول من الهواتف المميزة بتصميم قابل للطي، واليوم رصد ملصق إعلاني يؤكد على خطط هواوي لإطلاق هاتف Mate X قريباً.
تحاول العملاق الكوري سامسونج إطلاق هاتف Galaxy Fold منذ عدة أشهر بعد ظهور مشاكل الشاشة في وحدات المعاينة وبدء إجراء الإصلاحات وإعادة تصميم الهاتف، إلا أن مؤشرات جديدة تشير إلى إقتراب الإعلان الرسمي عن إطلاق هاتف Mate X إلى الأسواق.
ولقد رصد ملصق إعلاني لهاتف Mate X في أحد منافذ البيع في الصين، حيث ينطلق هذا الإصدار بتصميم قابل للطي مع دعم شبكات الجيل الخامس.
من جانب أخر لم يكشف الملصق الإعلاني عن موعد محدد لإطلاق الهاتف رسمياً، إلا أن رئيس قسم الإنتاج في شركة هواوي أكد على خطط الشركة لإطلاق الهاتف في نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس.
يذكر أن الإطلاق الأول لهاتف Mate X سيكون في السوق الصيني، لذا من المتوقع أن تحدد العملاق الصيني عن موعد أخر لإطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق العالمية.
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