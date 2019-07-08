سامسونج تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy Xcover 4

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تم إطلاق الهاتف Galaxy Xcover 4s في الشهر الماضي فقط، إلا أنه لم يتم نسيان سلفه. في الواقع، يعتبر Galaxy Xcover 4 هو أحدث هاتف ذكي من شركة سامسونج يحصل على تحديث Android 9 Pie مع واجهة One UI الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم إطلاق الهاتف Galaxy Xcover 4 في شهر أبريل من العام 2017 مع نظام Android 7.0 Nougat، ولكنه بدأ الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie ليكون بذلك أحدث هاتف من شركة سامسونج يحصل على هذا التحديث.

ستبدأ شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy Xcover 4 في أوروبا، ولكن من المفترض أن يصل لملاك الهاتف في بقية المناطق في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. هذا التحديث يحمل البنية رقم G390FXXU4CSF9، ويجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.