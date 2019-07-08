الهاتف OnePlus 7 Pro 5G يتلقى تحديث جديد يجلب معه عدة تحسينات وإصلاحات للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7 Pro 5G. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.5، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتحسينات.

هذا التحديث الجديد يعمل على تحسين حساسية الشاشة للمس، فضلا عن تحسين العديد من الجوانب في الكاميرا، كما أنه يعمل على تحسين التعديل اليدوي لسطوع الشاشة أثناء تشغيل فيديو، وتحسين جودة الصوت في الهاتف. وفيما يخص الكاميرا، فهذا التحديث يجلب معه التحسينات التالية :

تحسين التباين الكلي وأداء اللون

تحسين توازن اللون الأبيض للكاميرا الخلفية الثلاثية

تحسين دقة وإستقرار التركيز الصوتي

تحسين التباين وتشبع اللون في الكاميرا الواسعة الزاوية

تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا الواسعة الزاوية في المشاهد المنخفضة الإضاءة

تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا المقربة

تحسين الوضوح واللون في وضع Nightscape Mode

تحسين السطوع والوضوح في وضع Nightscape Mode في المشاهد المنخفضة الإضاءة

إصلاح مشكلة اللون الأخضر في بعض المشاهد الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة

إصلاح مشكلة الضوضاء في بعض مشاهد HDR

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.