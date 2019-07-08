فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7 Pro 5G. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.5، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتحسينات.
هذا التحديث الجديد يعمل على تحسين حساسية الشاشة للمس، فضلا عن تحسين العديد من الجوانب في الكاميرا، كما أنه يعمل على تحسين التعديل اليدوي لسطوع الشاشة أثناء تشغيل فيديو، وتحسين جودة الصوت في الهاتف. وفيما يخص الكاميرا، فهذا التحديث يجلب معه التحسينات التالية :
- تحسين التباين الكلي وأداء اللون
- تحسين توازن اللون الأبيض للكاميرا الخلفية الثلاثية
- تحسين دقة وإستقرار التركيز الصوتي
- تحسين التباين وتشبع اللون في الكاميرا الواسعة الزاوية
- تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا الواسعة الزاوية في المشاهد المنخفضة الإضاءة
- تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا المقربة
- تحسين الوضوح واللون في وضع Nightscape Mode
- تحسين السطوع والوضوح في وضع Nightscape Mode في المشاهد المنخفضة الإضاءة
- إصلاح مشكلة اللون الأخضر في بعض المشاهد الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة
- إصلاح مشكلة الضوضاء في بعض مشاهد HDR
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف OnePlus 7 Pro 5G يتلقى تحديث جديد يجلب معه عدة تحسينات وإصلاحات للكاميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.