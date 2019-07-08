شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون: أسماك القرش تعانى من ألم وإصابات خطيرة بسبب النفايات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت مجموعة من العلماء على مئات من أسماك القرش المتشابكة مع النفايات البلاستيكية، واكتشفوا أدلة تثبت أن الحيوانات آكلة اللحوم، أصبحت ملتصقة بالبلاستيك وتعانى من إصابات شديدة، والتى قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وقام باحثون من جامعة إكستر بفحص الدراسات المنشورة وعددا من التغريدات بحثًا عن تشابك أسماك القرش مع المخلفات البلاستيكية ووجدوا أكثر من 1000 تقرير، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقى لأسماك القرش الملتصقة بالبلاستيك أعلى من ذلك بكثير، حيث قام عدد قليل من الأكاديميين باستكشاف هذه المشكلة.

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ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى يوجد تأثير ضار لوجود النفايات على الحيتان، والتى تم تصويره بشكل واضح فى سلسلة Blue Planet II التليفزيونية الوثائقية عن الحياة البحرية، التى رصدت معاناة حوت بعد وفاة طفلها بسبب المخلفات البلاستيكية.

وقال كريستيان بارتون، من مركز البيئة والحفظ في جامعة إكستر: "أحد الأمثلة في الدراسة هو سمكة قرش مع حبل صيد ملفوف بإحكام حولها، فمن الواضح أن القرش استمر فى النمو بعد التشابك، وبالتالي فإن الحبل قد حفر جلده وألحق أضرارا في العمود الفقرى، ورغم أننا لا نعتقد أن التشابك يمثل تهديدًا كبيرًا لمستقبل أسماك القرش، لكن من المهم أن نفهم مدى التهديدات التى تواجه هذه الأنواع، والتي تعد من بين أكثر تهديدًا على المحيطات، بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة حقيقية تتعلق برفاهية الحيوان لأن التشابكات يمكن أن تسبب الألم والمعاناة وحتى الموت".