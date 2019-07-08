شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى وفاته.. كريستيان هوجنس مكتشف ساعة البندول وحلقات زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتذكر العالم اليوم أحد العلماء المأثرين باكتشافاته العملية والفلكية، وهو "كريستيان هوجنس" أول من صنع ساعة البندول، والذى توفى فى مثل هذا اليوم، لذا نعرض فيما يلى محطات بارزة فى حياته:

ولد هوجنس فى عام 1629 وتوفى فى مثل هذا اليوم 8 يوليو عام 1695، واكتشف وقدم العديد من الإنجازات المهمة الذى يخلدها التاريخ باسمه، إذ كان هوجنس فيزيائى وعالم رياضيات من أصل هولندى، والذى قدم نظرية انتشار الأمواج، كما أنه اخترع ساعة البندول.

ورصد العديد من الأجرام السماوية على رأسها قمر "تيتان" أحد أقمار زحل، وعدد من النجوم المزودجة، وكذلك دوران كوكب المريخ، كما أنه أول من أكد للعالم وجود حلقات ملونة حول زحل عام 1695 قبل وفاته.







كان أبواه شاعرين، وهو الابن الثانى من أصل 5 أطفال لوالده الشاعر والدبلوماسى "قسطنطين هوجنس" وأمه هي الشاعرة "سوزانا فان بيرلى"، والتى ماتت بعد فترة قصيرة لولادة أخته، وسمي "كريستيان" على اسم جده الأكبر.

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درس هوجنس ظواهر الانعكاس والانكسار، كما نحت عدسات ساعدت على اكتشاف حلقات زحل وقمره تيتان.

وكرمه الملك لويس الرابع عشر بسبب اكتشافه للبندول، وترأس إدارة أكاديمية العلوم الفرنسية، وسميت بعض أفكاره وآرائه عن الحركة باسم "قانون النيوتن الثانى".

وضع هوجنس نظرية للضوء، حلت محل نظرية نيوتن لأنها كانت تفسر جميع الظواهر والخواص الضوئية التى لم تستطع نظرية نيوتن تفسيرها.

وأكد فى نظريته أن الضوء يسير فى الوسط الكثيف أبطأ من الوسط المخلخل، مثل الماء والهواء، وأدخل هوجنس فى نظريته فكرة الأمواج ليفسر انتشار الضوء فى خطوط مستقيمة، ومتأثرًا بالأمواج على سطح ماء رمى عليه حجر فتوالت أمواجه واحدة تلو الأخرى على مسافات معينة، فقد فكر بأن كل نقطة من الموجة هى مصدر لمويجات صغيرة وثانوية تتحرك مبتعدة عن الموجة الأصلية لتكون موجة جديدة.