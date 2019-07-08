شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمنيون: على ركاب مترو لندن إيقاف شبكة الواى فاى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن العديد من سكان لندن خلال ركوب مترو أنفاق لندن "London Underground"، يلجأون إلى الاتصال بشبكة المترو للواى فاى لتخفيف الانزعاج خلال التنقل عبر المترو، إلا أن الباحثين حذروا من أن هذا الأمر ليس آمنا.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فكشف التقرير أن هيئة النقل فى لندن ستبدأ فى مراقبة إشارات الواى فاى على الشبكة لفهم كيفية استخدام الركاب لخدمة مترو الإنفاق، فيما تقول الهيئة إنها تخطط لاستخدام هذه البيانات لتحسين الخدمات.

وقال لورين ساجر وينشتاين، كبير مسؤولى البيانات بهيئة النقل فى لندن: "إن الفوائد التى يمكن أن توفرها مجموعة البيانات الجديدة فى جميع أنحاء شبكتنا - من تزويد العملاء بتحذيرات أفضل حول الاكتظاظ إلى مساعدة موظفى المحطات على فهم الشبكة بشكل واضح فى الوقت الحقيقى أمرا مميز".

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وأضاف: "من خلال فهم الأنماط والتدفقات الإجمالية بشكل أفضل، يمكننا توفير معلومات أفضل لعملائنا ومساعدتنا فى تخطيط وتشغيل شبكة النقل الخاصة بنا بشكل أكثر فعالية للجميع، لكن رغم ذلك، يزعم الخبراء أن هذا التكتيك يجعل الركاب عرضة للخطر.

وفى حديثه إلى The Telegraph، قال سيمون ميليانو، خبير الأمن فى PrivacyCo: "إذا كنت تريد أن تكون متأكدًا تمامًا من خصوصيتك، فإن إيقاف تشغيل الواى فاى هو الحل الوحيد المؤكد، فلجمع هذه البيانات، ستستخدم هيئة النقل فى لندن إشارات Wi-Fi الموجودة فى المحطات.

ومما يدعو إلى القلق، أن المستخدمين لا يحتاجون حتى إلى الاتصال بالمنارة ليحصدوا بياناتهم، حيث يعتمد النظام على الإشارات المرسلة تلقائيًا من الأجهزة مع تشغيل Wi-Fi، وبينما تطمئن هيئة النقل فى لندن بأن بيانات الركاب سيتم إبطالها وتشفيرها، يزعم الخبراء أن هذا غير كافٍ.

وأضاف ميليانو: "إن انتهاك خصوصية عملائها بهذه الطريقة المحفوفة بالمخاطر يعد خطوة كبيرة للغاية، إذا كنت فى لندن هذا الأسبوع وكنت مسافرًا تحت الأرض، فيجب أن ترى لافتات وملصقات تشرح المشروع".