شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يطالب بإجراء تغييرات على نظام طائرة بوينج 737 ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن المسئولين الأمريكيين ليسوا وحدهم هم الذين يعتقدون أن برنامج الطائرة بوينج 737 ماكس يحتاج إلى مزيد من التعديل، إذ قال مصدر لوكالة بلومبرج إن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبى (EASA) قد طلبت من شركة بوينج إجراء 5 تغييرات على الطائرة قبل أن تتمكن من العودة إلى الخدمة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فتتوافق معظمها مع طلبات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، بما فى ذلك إدخال تحسينات على زاوية مجسات الهجوم، والتدريب، وعناصر التحكم اليدوى فى التوازن، وعيب فى السوفت وير مرتبط بتأخر المعالج، ومع ذلك فإن الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى ترغب أيضًا فى أن تعالج شركة بوينج مسألة لم تتم الإشارة إليها سابقًا وهى فشل الطيار الآلى فى الإغلاق فى بعض حالات الطوارئ، فقد لا يعطى الطيارين وقتًا كافيًا لمنع حدوث مماطلة.

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من جهتها لم تعلق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على عمل نظيرتها الأوروبية، لكنها قالت إنها استمرت فى العمل عن كثب مع سلطات الطيران المدنى الأخرى لضمان سلامة الطائرة 737 ماكس.

يذكر أن طائرة بوينج 737 ماكس عانت من العديد من المشاكل منذ فترة، والتى أسفرت عن وقوع العديد من الحوادث، الأمر الذى أدى إلى إيقاف جميع طائرات 737 ماكس فى مارس الماضى بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية وأسفر عن مقتل 157 شخصا.

وأوضحت الشركة الأمريكية فى بيان لها أن مهندسيها وجدوا أن برنامج نظام العرض 737 ماكس لم يستجب بشكل صحيح لمتطلبات التنبيه "Disagree AOA" الذى يقارن بين اثنين من زاويا الهجوم، على عكس نظام "MCAS" القائم على أساس قياس زاوية واحدة.