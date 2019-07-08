تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Mate 30 Pro تؤكد على تصميم مستطيل الشكل للكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أول التسريبات المصورة التي يشار إلى أنها تنطلق عبر مصدر من شركة هواوي حول هاتف Mate 30 Pro، تؤكد على تصميم مستطيل للكاميرة الخلفية.

على عكس ما جاء من تسريبات مؤخراً تشير إلى أن هاتف Mate 30 Pro يأتي بتصميم دئري الشكل في الكاميرة الخلفية، جاءت صور جديدة تم تسريبها اليوم من معمل هواوي لتؤكد على أن هاتف Mate 30 Pro سيضم تصميم مستطيل في إعددادات الكاميرة الخلفية.

وتعود الصور التي تم تسريبها لغطاء الجهة الخلفية الخاص بهاتف Mate 30 Pro، حيث تأتي الفتحة مستطيلة الشكل للكاميرة الخلفية بزوايا مستديرة، كما تشير التوقعات إلى أن الكاميرة الخلفية في هاتف Mate 30 Pro ستتضمن إعدادات رباعية أو خماسية.

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يذكر أن التسريبات الجديدة تؤكد أيضاً على أن هاتف Mate 30 Pro سيضم مستشعر 3D لدعم تقنية التعرف على الوجه، لذا قد تقدم العملاق الصيني تقنية جديدة للتعرف على الوجه أيضاً في إصدارها المميز هذا العام.

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