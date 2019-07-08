تكنولوجيا: تسريبات مصورة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Galaxy Note10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أحدث التسريبات المصورة الخاصة بشاشة الحماية لإصدار سامسونج القادم Galaxy Note10، والتي أكدت على بعض المواصفات التي جاءت في تسريبات سابقة.

مازالت العملاق الكوري تجذب إليها الكثير من الأضواء في ترقب لإطلاق سلسلة Galaxy Note10 المميزة، وفي تسريبات مصورة نشرت عبر Ice universe لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Galaxy Note10 وأيضاً طبقة الحماية الخاصة بالجهة الخلفية تم التأكيد على مواصفات الهاتف المقرر أن ينطلق بأفضل شاشة في الهواتف الذكية في النصف الثاني من 2019.

ولقد أكدت التسريبات المصورة أيضاً على تصميم الهاتف الذي يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة تتوسط الجزء العلوي، كما يأتي الهاتف بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية مع إختلاف عدد المستشعرات التي يأتي بها إصداري Note10 هذا العام.

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ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي كشف عنها حتى الآن أن تقدم العملاق الكوري في 7 من أغسطس اثنان من هواتف Note10، على أن يأتي الإصدار الرئيسي Note10 ليدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE، بينما يأتي الإصدار الأعلى بعنوان Note10 بلس ويدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

أيضاً يدعم كلا الإصدارين رقاقة معالج Snapdragon 855 في بعض النماذج التي تنطلق في أسواق محددة، بينما تدعم رقاقة Exynos 9825 نماذج هواتف Note10 التي تنطلق في أسواق أخرى.

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