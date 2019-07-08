تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

مصراوي

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة لحد كبير حتى نهاية الأسبوع الجاري، توافقًا مع طبيعة فصل الصيف، لتصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، وتبلغ على القاهرة 37 درجة.

وأوضح شاهين لـ"مصراوي"، أن نسب الرطوبة تتراوح على القاهرة ما بين 70 إلى 75%، فيما تبلغ على السواحل 90%، وتستمر الرطوبة خلال الشهرين المقبلين، مضيفًا أنه ليس هناك أي مفاجآت غريبة في الجو، بجانب عدم وجود توقعات خلال الأيام المقبلة عن ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة أو انخفاضات ملحوظة.

ونوه...