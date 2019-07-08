شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تصويرها.. الأشعة السينية تساعد العلماء على رصد دوران الثقوب السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع علماء الفلك قياس دوران 5 ثقوب سوداء هائلة باستخدام مجموعة من البيانات الخاصة بمرصد تشاندرا للأشعة السينية وعدسات الجاذبية، وهذا بعد فترة من صعوبة قياس أى دوران للثقوب السوداء بسبب صعوبة رؤيتهم ورصدهم من الأساس.

ووفقاً لموقع Engadget الأمريكى، استخدم الفريق العلمى مجرتين للحصول على صور واضحة للنجم المكون للثقوب السوداء، حيث قدم المرصد صور حادة بما يكفى من أجل فصل الصور المتعددة الناتجة عن تأثير العدسات.

وساعد الاستدلال الدقيق من خلال النجوم على اكتشاف دوران الثقب الأسود، فكلما كانت الأشعة السنية تنبعث من أصغر منطقة، كلما كان الثقب الأسود يتحول بسرعة.

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وتدور بعض الثقوب السوداء بطريقة سريعة للغاية فى بعض الحالات، حيث كان هناك ثقب أسود يدور بسبب أحد النجوم الميتة بسرعة أكبر من الضوء، فيما يدور الآخرون بنصف هذا المعدل.

وتتطلب عدسات الجاذبية محاذاة مثالية، حيث كانت تستخدم خصيصاً من أجل دراسات نجوم ميتة بعيدة بشكل استثنائى تصل إلى 10.9 مليار سنة ضوئية، وهذا يمكنها من توفير رؤى كبيرة ورائعة للأشياء البعيدة عنا والتى من الصعب رصدها.