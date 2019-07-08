شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. كل ما يجب أن تعرفه عن تقنية Vsync وفائدتها للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقنيات التكنولوجية دائمة التغير والتطور، وكل ماهو جديد اليوم يصبح قديمًا غدًا، لهذا يجب عليك مواكبة وفهم آخر التقنيات حتى تعرف كيف يتم الاعتماد عليها، واليوم نتحدث عن إحدى التقنيات التى قد يعرفها المهتمون بألعاب الفيديو، وهى Vsync

ما هى تقنية Vsync؟

المزامنة الرأسية أو الـVsync، هي تقنية رسومات تقوم بمعالجة إطارات اللعبة وتحديث شاشة الألعاب، وتم تطوير VSync لأول مرة بواسطة شركة GPU ، للتعامل مع تشقق الشاشة الذى يحدث نتيجة عدم قدرة الكمبيوتر على إظهار إطارين فى وقت متزامن، مما يجعل الشاشة تبدو مجزأة، وهو أمر متعلق أيضًا بإمكانيات الشاشات، التى قد لا يتجاوز عدد معدل إطارتها أكثر من 60 هرتز.

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ماذا يحدث عند تفعيل التقنية؟

تساعد VSync في معالجة الشاشة أثناء الألعاب، ويتم ذلك من خلال الحد من معدل إطارات الشاشة FPS عند الضرورة، فمثلًا إذا لم تتمكن شاشتك من مواكبة FPS في لعبة معينة، يمكن أن يكون لتفعيل تقنية Vsync فرقًا كبيرًا.

خيارات التقنية؟

أصدرت شركة GPU خيارات معدلة لتقنية VSync لتتفادى عيوبها، وإليك الخيارات الأكثر تقدمًا من التقنية:

Vsync

AdaptiveSync: تقوم هذه التقنية على مراجعة سريعة عند تشغيل الألعاب لمعرفة معدل الإطارات، فإذا كان معدل الإطارات للعبة أعلى مما قد يتحمله جهاز الكمبيوتر، فسيتم تفعيل تقنية الـأما إذا كان اقل فيتم تعطيلها.

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FastSync

VSync

Vsync

AMD

VSync

AdaptiveSync

VSync

هذه التقنية المعدلة والأكثر تطورًا تتيح لـتخزين مؤقت تلقائى لمعالجة الإطارات، وتساعد هذه التقنية فى إصلاح الكثير من عيوب. Enhanced Sync: هو إصدار شركةمنالمتقدم، ومثلفإنه يعطلعندما ينخفض ​​معدل الإطارات للعبة لمنع حدوث مشكلات تقنية أثناء اللعب.