أدلة جديدة تلمح لقدوم ميزات “Ambient mode” و “Shortcuts” للمساعد الرقمي Google Assistant

فاطمة أيت طالب - دبي - قام موقع 9to5Google بإجراء عملية تفكيك جديدة للنسخة الأحدث من تطبيق Google App. وكما كان متوقعًا بالفعل، فقد إكتشف الموقع المذكور آنفا بعض التعليمات البرمجية التي تلمح إلى بعض الميزات التي ستصل إلى التطبيق في المستقبل.

النسخة الأحدث من تطبيق Google App والتي تحمل الإصدار 10.20 تضم بعض التعليمات البرمجية التي تتيح لك تنفيذ بعض الإستعلامات المعهودة بمجرد النقر على زر على شاشة Always On Display مثل إطفاء الأنوار في غرفة النوم أو طلب معلومات الطقس لليوم التالي أو تشغيل الأغاني الهادئة من أجل النوم.

تم إطلاق قاعدة الإرساء Google Pixel Stand مع الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، وهي توفر بالفعل للمستخدمين إمكانية القيام بعدد من المهام بسرعة من خلال شاشة Ambient Display أثناء الشحن. ويبدو أن “Ambient Mode” سيكون هو الاسم الثابت لهذه الواجهة.

واجهة “Ambient Mode” ستحصل أيضًا على ميزة جديدة أخرى تدعى Voice Match، وهي الميزة التي تحدد السلوكيات الجديدة للميزات، فهذه الميزة الجديدة تُستخدم لإرسال الرسائل، والوصول إلى البريد الإلكتروني، والتقويم، وجهات الإتصال، والمزيد عندما يكون جهازك مقفلاً.

للإشارة، تم تصميم ميزة Voice Match مبدئيًا لفتح قفل هاتفك بقول ” Hey Google “، ولكن سلوكها تغير منذ ذلك الحين للسماح فقط بإجراءات معينة أثناء بقاء الهاتف مغلقًا. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من جوجل عرض التقويم الشخصي واستعلامات الطقس باستخدام ميزة Voice Match ولكنك تحتاج إلى فتح قفل هاتفك يدويًا للقيام بأشياء مثل فتح التطبيقات.

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أخيرًا، هناك تعليمات برمجية جديدة تلمح إلى أنه سيكون هناك متجر للعثور على المهارات أو بالأحرى الإختصارات وتفعيلها على جهازك. نتساءل عما إذا كان هذا سيحل محل Google Routines ويقدم عناصر تحكم أفضل لأتمتة جميع الأشياء.

مع صدور المزيد من الإصدارات التجريبية من نظام Android Q، يجب أن نرى المزيد من الميزات تتدفق إلى الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام Android 9 Pie. ربما تكون شركة جوجل على إستعداد للإعلان عن هذه الميزات أو تفعيلها في الإصدارات التجريبية القادمة أو في النسخة الرسمية والنهائية من نظام Android Q. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل في موقع 9to5Google إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.