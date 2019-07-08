فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Asus بإصدار الهاتف Asus Zenfone 5 Lite، والمعروف أيضًا بإسم Asus Zenfone Q5 في بعض الأسواق، في شهر فبراير من العام الماضي مع نظام Android 7.1 Nougat. كان هذا الإصدار القديم من نظام الأندرويد يعيق تجربة الإستخدام لملاك هذا الهاتف، ولكن هذا تغير الآن لأن شركة Asus بدأت اليوم بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus Zenfone 5 Lite.
من النادر أن نرى هاتف من الفئة المتدنية ينتقل لإصدارين رئيسيين من نظام الأندرويد. على أي حال، لم تكشف لنا شركة Asus عن سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث للهاتف Asus Zenfone 5 Lite، لذا نشك في وجود بعض التعديلات الأخرى بالإضافة إلى التغييرات المرئية، ونظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، فضلا عن كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie.
تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus Zenfone 5 Lite يبلغ حجمه أكثر من 1GB، ويحمل البنية رقم 16.0610.1905.79. ووفقا للتقارير الحالية، فهذا التحديث متوفر حاليًا للتحميل على النسخة العالمية من الهاتف Asus Zenfone 5 Lite وفي النسخة البرازيلية. نحن نأمل أن يشق هذا التحديث طريقه إلى المزيد من ملاك الهاتف Asus Zenfone 5 Lite في بقية أنحاء العالم قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Asus Zenfone 5 Lite يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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