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فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 4 في شهر سبتمبر من العام الماضي، والآن يبدو أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تستعد للكشف عن خليفة هذه الإسوارة والتي من المحتمل أن تحمل إسم Honor Band 5، فقد قام الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية، السيد George Zhao بالتشويق لقدوم هذه الإسوارة الذكية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.
قام السيد George Zhao بنشر صورة لإسوارة للياقة البدنية تشبه إسوارة Honor Band 4 الحالية. يمكنك أن ترى أن لديها شاشة ملونة والتي من المحتمل أن تكون من نوع AMOLED، مصحوبة بزر دائري. وكما هو الحال مع إسوارة Honor Band 4 الحالية، فيبدو أن إسوارة Honor Band 5 الجديدة ستكون قادرة على مراقبة معدل ضربات القلب، فضلا عن قياس مستويات الأوكسجين في دمك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد على إكتشاف التعب والإرهاق والدوار، وبالطبع مراقبة نومك.
لم يكشف السيد George Zhao عن موعد الإعلان الرسمي عن إسوارة اللياقة البدنية الجديدة Honor Band 5، ولكن نظرًا إلى أن Honor تعتزم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 8X في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري، فنحن نتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الإسوارة في نفس اليوم وخلال نفس الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر Honor تشوق لإسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5، وقد تصدر جنبا إلى جنب مع الهاتف Honor 9X لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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