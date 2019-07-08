أكثر من 10 ملايين مستخدم قاموا بتثبيت تطبيق مزيف للتحديثات الخاصة بهواتف سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأشهر الأخيرة، شاهدنا عددًا لا بأس به من التقارير عن متجر Google Play Store الذي يستضيف تطبيقات مزيفة تم تصميمها لخداع المستخدمين وكسب المال من خلال زرع الإعلانات داخلها. وعلى ذكر ذلك، فقد إكتشفت مؤسسة CSIS Security Group في الأونة الأخيرة أن هناك تطبيقًا مزيفًا يعد المستخدمين بتحديثات لهواتف سامسونج تم تثبيته من قبل أكثر من 10 ملايين مستخدم.

هذا التطبيق والذي يحمل إسم Updates for Samsung يعد المستخدمين بتحديثات لنظام الأندرويد على هواتف سامسونج الخاصة بهم، ولكن بعد تثبيته، يقوم بإعادة توجيههم إلى صفحة مليئة بالإعلانات والتي تطلب منهم دفع المال لتحميل التحديثات.

للآسف، لا يزال هذا التطبيق موجودًا على متجر Google Play Store، على الرغم من أن الباحث الأمني Aleksejs Kuprins قال بأنه تواصل مع شركة جوجل لإزالته. لقد تم التواصل أيضًا مع الشركة لمعرفة المزيد عن هذه القضية، وسنقوم بتحديث هذا المقال فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.

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تقرير CSIS Security Group يشير إلى أنه بصرف النظر عن الإعلانات، فإن التطبيق يقدم إشتراكًا سنويًا لتحميل تحديثات سامسونج مقابل 34.99 دولار أمريكي. ومع ذلك، لا يتم معالجة عمليات الدفع من خلال نظام الإشتراكات في متجر Google Play Store. كان يتوجب على المستخدمين ببساطة كتابة رقم بطاقات الإئتمان الخاصة بهم والثقة في التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يدعي التطبيق المزيف أيضًا أنه يفتح أي بطاقة SIM مقابل 19.99 دولار أمريكي.

لا يمكن لتطبيقات الأندرويد المزيفة مثل هذا التطبيق أن تسرق أموالك فحسب، بل قد تعرض خصوصيتك أيضًا للخطر من خلال جمع البيانات. تحتاج شركة جوجل إلى تكثيف لعبتها في مراقبة متجر Google Play Store للتخلص من هذا التطبيق والتطبيقات المماثلة وبسرعة.