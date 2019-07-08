Realme C1 هو أحدث هاتف ذكي من Realme يحصل على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo في نهاية الأسبوع الماضي بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Realme 2، والأن بدأت الشركة الصينية بإصدار نفس التحديث للهاتف Realme C1.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Realme C1 يحمل البنية رقم RMX1811EX_11_A.54 ويبلغ حجمه 2 جيجابايت. وبغض النظر عن كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن وضع Riding Mode، ومتجر الثيمات Realme Theme Store. وبإمكانك أدناه إلقاء نظرة على كافة التغييرات الأخرى التي يأتي بها هذا التحديث :

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إضافة أيقونات الإشعارات إلى شريط الحالة

إضافة إيماءة تنقل جديدة

إضافة درج للتطبيقات إلى اللانشر ColorOS 6

إضافة وضع Riding Mode

إضافة الخلفيات الحية

تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو

تحديث لوحة الإشعارات

تحديث واجهة مستخدم AI Board

تحديث الثيم الإفتراضي

إضافة متجر الثيمات Realme Theme Store

من خلال إصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتف Realme C1 تكون العلامة التجارية الفرعية Realme بذلك قد أنهت وعدها المتمثل في ترقية جميع الهواتف الذكية التي قامت بإطلاقها في العام 2018 إلى نظام Android 9 Pie بنجاح.